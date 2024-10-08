Контрабандисток с золотом в половых органах задержали в аэропорту Турции

Группу прилетевших из Узбекистана женщин и встречавшего их мужчину задержали турецкие таможенники в аэропорту Измира, заподозрившие туристов в контрабанде. Как сообщило издание Yeni Asir , шесть женщин везли внутри себя 84 золотых слитка.

В ходе обыска встречающих женщин автомобилей таможенники и полиция нашли еще 82 незаконно попавших в страну золотых слитка, 18 игровых консолей и три мобильных телефона.

Для того, чтобы достать часть золота, некоторым женщинам пришлось пройти через хирургическую операцию на половых органах. По другому драгоценный металл выйти не мог.

По данным журналистов, всего из женщин извлекли 84 слитка по 110 граммов каждый. Рыночная стоимость контрабандного золота составила около 55 миллионов турецких лир (более 1,6 миллиона долларов).

По решению суда всех участников группы, а также встретившего их мужчину отправили под стражу.

В первой половине сентября таможенники Белоруссии нашли в аэропорту Минска посылку с оружием и боеприпасами, пришедшую в страну под видом сантехники. Как сообщила пресс-служба ведомства, содержимое коробки просветили на пункте контроля и вместо раковин и унитазов увидели пистолеты и боеприпасы.