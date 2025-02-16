Контейнеровоз сел на мель во время шторма в Канаде

Контейнеровоз MSC Baltic III сел на мель в заливе Бей-оф-Айлендс во время шторма. Экипаж судна эвакуировали, сообщила береговая охрана Канады в социальной сети X.

«Судно, вероятно, потеряло управление и застряло у скал недалеко от Ларк Харбор (Ньюфаундленд)», — уточнили в службе.

По данным береговой охраны, в этом районе находится корабль канадской береговой охраны CCGS Henry Larson. На борту судна судна находились 20 человек, их успешно эвакуировали. В спасательной операции участвовали поисковые самолеты и вертолет.

Ранее у берегов Сахалина сел на мель иностранный танкер. Позже стало известно, что бедствие потерпело китайское судно. На его борту находится 56 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута. Начались переговоры с владельцем сухогруза.