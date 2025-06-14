Консул Хорватии ранен во время обстрела

МИД Хорватии заявил о ранении консула и его жены во время обстрела Тель-Авива

Запущенный иранскими военными снаряд в ходе ответной атаки на Израиль попал в здание консульства Хорватии в Тель-Авиве. Ранения получил руководитель дипломатической миссии и его жена. Об этом сообщил министр иностранных дел Хорватии Гордан Радман на своей странице в социальной сети X .

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что его потрясло сообщение о ранении консула и его супруги во время ночной атаки на Тель-Авив.

«Я разговаривал с ними лично, и, к счастью, травмы носят легкий характер и не опасны для жизни», — написал Радман.

Он добавил, что министерство находится в постоянном контакте с работающими в Израиле дипломатами и принимает все меры для обеспечения их безопасности.

«Мы решительно осуждаем атаки на мирных жителей и дипломатические объекты и призываем к немедленной эскалации и сдержанности», — добавил глава МИД Хорватии.

Тель-Авив, а также города Ришон-ле-Цион и Рамат-Ган попали под массированную ракетную атаку Корпуса стражей исламской революции в ночь на субботу, 14 июня. По последним данным, в ходе обстрела Израиля пострадали не менее 80 человек. Жертвами атаки стали три мирных жителя.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль получит более серьезный ответ, если продолжит свои атаки. Как сообщили «Известия», такое заявление он сделал в ходе беседы с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Иранские военные пошли на эскалацию после удара Армии обороны Израиля по своим военным объектам и предприятиям атомной программы. В результате удара погибли не менее 20 высокопоставленных офицеров, а также девять ученых, занимающихся ядерными исследованиями.