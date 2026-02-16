Жители Крыма готовы видеть президента США Дональда Трампа на полуострове, если он приедет с официальным визитом. Об этом РИА «Новости» заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

«Мы с удовольствием покажем, кем мы были и кем стали», — подчеркнул он.

Константинов добавил, что жители Крыма выражают готовность пообщаться с политиками, которые могут объективно воспринимать реальность.

Ранее американская администрация усилила давление на украинское руководство в вопросе мирного соглашения. Белый дом пытается добиться, чтобы республика согласилась пойти на уступки к лету.

Перед властями Украины встала дилемма: учесть ожидания Соединенных Штатов и одновременно не идти на компромиссы, которые считает неприемлемыми. Президент республики Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с позицией Трампа и его команды, а также подчеркнул важность сохранения вовлеченности Белого дома в процесс переговоров.