Конор Макгрегор выбыл на год из-за травмы

Экс-чемпион UFC, ирландец Конор Макгрегор, выбыл из строя на год из-за полученной травмы. Об этом рассказал генеральный директор промоушена Дэйна Уайт, его процитировало MMA Fighting в соцсети Х.

«Мы пообщались с Макгрегором. Он выбыл на год», — сказал он.

На турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля Макгрегор проиграл американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом. Позже спортсмен заявил, что получил травму бедра и готовится к операции.

До боя с Холлоуэем Макгрегор не выходил на ринг с июля 2021 года, когда уступил Дастину Порье из-за перелома ноги. За плечами у 38-летнего экс-чемпиона UFC 22 победы и семь проигрышей в ММА.

Как отметил российский профессиональный боец смешанных единоборств Артем Фролов в беседе с 360.ru, пик карьеры Макгрегора уже позади. При этом боец может попробовать себя в боксе.