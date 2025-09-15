Конор Макгрегор отказался участвовать в президентских выборах в Ирландии

Экс-чемпион смешанных единоборств UFC Конор Макгрегор не будет баллотироваться на пост президента Ирландии. Об этом спортсмен заявил в соцсети X .

«После тщательных раздумий и дискуссий с семьей я снимаю свою кандидатуру с президентских выборов. Это было непростое решение, но в данный момент оно верное», — сказал он.

По его словам, эти выборы не являются точкой в политической карьере. Он и дальше намерен работать в этом направлении.

В марте апелляционный суд Дублина отклонил жалобу Макгрегора на обвинительный приговор по делу об изнасиловании, совершенном в отеле в декабре 2018 года. В ноябре коллегия присяжных Высокого суда Ирландии признала бойца виновным. Также суд постановил взыскать с него компенсацию в размере 250 тысяч долларов в пользу потерпевшей.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что UFC перешла в стадию стагнации. Он отметил, что кулачные бои стали популярнее смешанных боевых искусств (ММА).