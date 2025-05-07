Конклав по избранию нового папы римского начался в Ватикане

В Ватикане начался конклав, на котором изберут нового папу римского. Об этом сообщила пресс-служба печати Святого престола.

В Сикстинскую капеллу направились 133 кардиналов-выборщиков. Они принесли присягу и поклялись соблюдать тайну относительно происходящего на конклаве. На его заседании состоится первый тур голосования за нового папу римского.

Для избрания на апостольский престол будущему понтифику нужно будет набрать не менее 89 голосов. Предполагается, что результаты первого тура голосования огласят ориентировочно в 20:00-20:30 по московскому времени.

Церемония прощания с папой римским Франциском прошла 27 апреля на площади Святого Петра в Ватикане. На похоронах присутствовали свыше 250 тысяч человек.