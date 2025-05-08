Конклав не смог избрать папу римского

Второй и третий туры голосования на проходящем в Ватикане конклаве по избранию 267-го папы римского закончились безрезультатно. По данным Corriero della serra , черный дым снова поднялся из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца.

В случае избрания предстоятеля Римско-католической церкви миру об этом сообщат звоном колоколов и белым дымом.

В четверг, 8 мая, пройдут еще два голосования. При их неудачном исходе результат объявят после 19:00 по местному времени. Если кардиналы придут к избранию понтифика на промежуточном раунде, то в районе 17:30 можно ожидать белый дым.

В конклаве участвуют 133 члена Кардинальской коллегии, которые торжественно поклялись сохранять в строжайшей тайне все связанное с выборами понтифика. Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов. Процедура продолжится, пока один из кандидатов не заручится поддержкой минимум 89 голосов участников конклава.