Конгрессвумен в США заявила, что получила письма с угрозой с российского IP-адреса

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая штат Джорджия, рассказала в социальной сети Х , что местное полицейское управление получило электронное письмо с угрозой в ее адрес. Сообщение пришло якобы с российского IP-адреса.

«Я очень благодарна каждому сотруднику полицейского управления за быструю и профессиональную реакцию в обеспечении моей безопасности», — отметила Грин.

Полицейское управление направило отряд саперов к дому политика. В своей публикации Грин опубликовала ролик, на котором видно, как один из специалистов проверяет ее почтовый ящик на наличие взрывного устройства. По утверждению злоумышленников, там могла находиться самодельная бомба.

Ранее Грин призвала приговорить рэперов Jay-Z и P.Diddy к смертной казни за изнасилование детей. По ее мнению, за подобные преступления должно последовать самое суровое наказание.