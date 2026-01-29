Лавров: Трамп не поверил в закон о запрете канонической УПЦ на Украине

Действующие на Украине законы о запрете русского языка и канонической украинской православной церкви настолько поразили президента США Дональда Трампа, что он сначала в них не поверил. Об этом в интервью турецким журналистам рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Полный текст беседы опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Министр пояснил, что вопрос законодательных запретов русского языка и канонической православной церкви на Украине поднял президент Владимир Путин во время встречи с американским коллегой на Аляске.

«Трамп не поверил. Он несколько раз переспросил Государственного секретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы, — заявил Лавров.

Он добавил, что в украинской конституции до сих пор содержится требование, что государство обязано соблюдать права всех национальных меньшинств.

Лавров отметил, что на нарушение собственного главного закона украинским властям до последнего времени указывала только Россия. Теперь это сделала и администрация президента США, которая прописала в своем плане требование восстановить права национальных меньшинств.

В начале января этого года член конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что обратилась в Ватикан с просьбой о помощи из-за преследования православных верующих на Украине. Она пояснила, что получила сообщение от жителей украинского села, которые рассказали о захвате церквей, которая практикуется в стране.