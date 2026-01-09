Православные из села Кузьмин на западе Украины пожаловались на захват церквей и попросили защитить их. Об этом в соцсети X заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

По ее словам, она получила видеообращение от жителей украинского села. Конгрессвумен пообещала обратиться к Ватикану в связи с преследованием православных на Украине и добиться ответственности чиновников республики за незаконные действия.

Луна призвала международное сообщество осудить захват церквей независимо от христианской конфессии.

«Мы видим, что преследование христиан происходит активно и документально подтверждено на Украине», — добавила конгрессвумен.

В декабре сотрудники ТЦК выкрали настоятеля храма Жен-Мироносиц УПЦ в селе Раково на Закарпатье. Священника похитили прямо из больницы в Ужгороде, где он проходил лечение. Ранее покинувший республику депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, что сотрудники военкоматов незаконно мобилизовали пятерых священников УПЦ.