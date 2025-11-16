Конгрессмен Шерман заявил, что эротика в соцсетях попалась ему по вине Маска

Шерман обвинил Маска в том, что ему попалась эротика в Х

Американский конгрессмен Брэд Шерман, которого заметили за просмотром откровенного контента в самолете, заявил через своего представителя, что в произошедшем виноват бизнесмен Илон Маск. Об этом сообщила газета New York Post .

По словам представителя, 71-летний политик просто листал ленту в соцсети X. Он пояснил, что после покупки платформы Маск якобы изменил алгоритмы так, что пользователи стали видеть контент, на который не подписывались и не хотели видеть.

Ранее в соцсети Х появились фотографии сенатора, сидящего в самолете и листающего на планшете снимки полуобнаженных девушек.

