Экономика США вступила в новый суперцикл. Мир предупредили о грядущих изменениях

BI: экономика США вступила в суперцикл, который может перераспределить финпотоки

Американская экономика вступила в новый суперцикл, что может говорить о скором перераспределении мировых финансовых потоков, сообщил журнал Business Insider . По мнению авторов статьи, об этом говорят результаты экономической политики США, не совпадающие ни с одним прогнозом.

Журналисты отметили, что одним из признаков нового суперцикла экономики станет повышение ключевой ставки ФРС — центрального банка США. Другими «характеристиками» авторы статьи назвали высокие риски и инфляционные эффекты из-за нестабильной экономической ситуацией в мире.

Уровень госдолга Штатов достиг отметки в 97,4% от ВВП, сообщили в Международном валютном фонде. По его информации, долговая нагрузка всех стран в совокупности находится в районе 94,8% от ВВП.