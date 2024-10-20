Американская экономика вступила в новый суперцикл, что может говорить о скором перераспределении мировых финансовых потоков, сообщил журнал Business Insider. По мнению авторов статьи, об этом говорят результаты экономической политики США, не совпадающие ни с одним прогнозом.
Журналисты отметили, что одним из признаков нового суперцикла экономики станет повышение ключевой ставки ФРС — центрального банка США. Другими «характеристиками» авторы статьи назвали высокие риски и инфляционные эффекты из-за нестабильной экономической ситуацией в мире.
Уровень госдолга Штатов достиг отметки в 97,4% от ВВП, сообщили в Международном валютном фонде. По его информации, долговая нагрузка всех стран в совокупности находится в районе 94,8% от ВВП.
Экономика США вступила в новый суперцикл. Мир предупредили о грядущих изменениях
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