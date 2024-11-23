Конгресс США приготовил сюрприз для Трампа по поддержке Украины

Конгресс США начал работать над поправками к закону о помощи Украине, чтобы избранный президент Дональд Трамп не смог ее отменить. Об этом сообщила газета The Hill .

Некоторые конгрессмены пытаются сделать так, чтобы касающиеся поддержки Украины положения приняли к январю, до инаугурации Трампа. По информации издания, законодатели стремятся защитить помощь, которая с приходом нового главы государства находится под угрозой. Также политики опасаются, что Республиканская партия может получить полный контроль над конгрессом.

Если закон примут, то президенту придется на регулярной основе запрашивать военную и экономическую помощь для Украины. Один из представителей конгресса рассказал, что некоторые законодатели также планируют превратить положения законопроекта в поправки к закону о национальной обороне.

Ранее телеканал CNN сообщил, что команда действующего президента США Джо Байдена смирилась с потерей украинских территорий в преддверии зимы. ВС России продолжают продвигаться по всей линии боестолкновения.