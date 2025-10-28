Конгресс США остудил амбиции американского президента

Пойти на третий президентский срок Дональду Трампу не даст американская конституция. Об этом рассказал спикер палаты представителей Майк Джонсон, его процитировало РИА «Новости» .

Политик уверил, что сам Трамп прекрасно знает об ограничениях. Эту тему с ним уже обсуждали.

Спикер добавил, что сторонники Трампа могут сожалеть о том, что его срок не бесконечен, но нынешняя администрация, по его мнению, покажет себя «ярко и результативно» за оставшиеся годы.

Тема третьего срока Трампа появляется в прессе не в первый раз. В марте 2025 года политик не исключил возможности баллотироваться на третий срок в качестве президента и заявил, что существуют «методы» для этого.

За несколько месяцев до того член палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглз представил резолюцию о внесении в конституцию поправок, которые позволят Дональду Трампу избраться на третий срок.

Идти на третий срок президенту США сейчас запрещает 22-я поправка Конституции, ограничивающая время на этом посту для одного человека только двумя сроками. Сын Трампа при этом уже допустил, что будет баллотироваться на выборах 2028 года.