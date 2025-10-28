Конгресс США остудил амбиции американского президента
Спикер палаты представителей исключил возможность третьего срока для Трампа
Пойти на третий президентский срок Дональду Трампу не даст американская конституция. Об этом рассказал спикер палаты представителей Майк Джонсон, его процитировало РИА «Новости».
Политик уверил, что сам Трамп прекрасно знает об ограничениях. Эту тему с ним уже обсуждали.
Спикер добавил, что сторонники Трампа могут сожалеть о том, что его срок не бесконечен, но нынешняя администрация, по его мнению, покажет себя «ярко и результативно» за оставшиеся годы.
Тема третьего срока Трампа появляется в прессе не в первый раз. В марте 2025 года политик не исключил возможности баллотироваться на третий срок в качестве президента и заявил, что существуют «методы» для этого.
За несколько месяцев до того член палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглз представил резолюцию о внесении в конституцию поправок, которые позволят Дональду Трампу избраться на третий срок.
Идти на третий срок президенту США сейчас запрещает 22-я поправка Конституции, ограничивающая время на этом посту для одного человека только двумя сроками. Сын Трампа при этом уже допустил, что будет баллотироваться на выборах 2028 года.