Конгресс США обсудит действия МУС в отношении Израиля

Спикер Джонсон: конгресс США обсудит ордер МУС на арест руководства Израиля

Фото: РИА «Новости»

Американский конгресс обсудит законопроект об ответе Международному уголовному суду (МУС), выдавшему ордер на арест руководства Израиля. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в беседе с Fox News.

Политик выразил надежду, что республиканцы и демократы поддержат его. Джонсон призвал обе партии послать общий сигнал международному сообществу о том, что «злоупотреблениям МУС нельзя позволить продолжаться».

Ранее американский сенатор Берни Сандерс заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава ХАМАС Исмаил Хания — военные преступники. Он отметил, что главу правительства еврейского государства нельзя приглашать выступать перед конгрессом. Кроме того, сенатор положительно отреагировал на выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху и Хании.

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