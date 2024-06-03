Конгресс США обсудит действия МУС в отношении Израиля

Американский конгресс обсудит законопроект об ответе Международному уголовному суду (МУС), выдавшему ордер на арест руководства Израиля. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в беседе с Fox News .

Политик выразил надежду, что республиканцы и демократы поддержат его. Джонсон призвал обе партии послать общий сигнал международному сообществу о том, что «злоупотреблениям МУС нельзя позволить продолжаться».

Ранее американский сенатор Берни Сандерс заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава ХАМАС Исмаил Хания — военные преступники. Он отметил, что главу правительства еврейского государства нельзя приглашать выступать перед конгрессом. Кроме того, сенатор положительно отреагировал на выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху и Хании.