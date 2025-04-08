Депутат Белик: тарифы Трампа добавляют проблем буксующей экономике ЕС

Новые тарифы, установленные президентом США Дональдом Трампом, усугубляют экономические проблемы Европы. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT .

По мнению депутата, принятые американцами меры ухудшают ситуацию ЕС с инфляцией, закрытием заводов и сокращением рабочих мест. Дополнительные трудности вызывает неконтролируемая миграция в страны Европы.

«Каким бы ни был ответ Евросоюза и в каких бы американских товарах они себе ни отказывали, им стоит помнить, что именно Штаты до сих пор оставались крупнейшим поставщиком и торговым партнером для ЕС, а вовсе не наоборот», — отметил парламентарий.

Он также добавил, что защита интересов, которую анонсировали в ЕС, обернется ударом по их собственным слабым местам. Последствия противостояния, подчеркнул депутат, негативно скажутся не только на США и Европе, но и на тех странах, которые активно торгуют с этими государствами.