Американская администрация отказалась передавать Украине обещанную военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщил член сената конгресса США Дик Дурбин, его процитировал ТАСС .

«Сожалею, но должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент [США], кто бы им ни стал», — отметил сенатор.

Об этом он заявил в диалоге с председателем Комитета начальников штабов ВС США генерала Дэном Кейном. Дурбин напомнил, что конгресс санкционировал выделение дополнительной военной помощи Украине в 2026 году, законопроект подписал президент США Дональд Трамп.

Киевский режим переживает, что урегулирование конфликта вокруг Ирана отвлекает Запад от поддержки Украины, отметил глава российского МИД Сергей Лавров. В Европе рассчитывают перетянуть США на однозначную поддержку Украины.