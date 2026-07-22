Администрация США отказалась передать Украине обещанные 400 млн долларов
Американская администрация отказалась передавать Украине обещанную военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщил член сената конгресса США Дик Дурбин, его процитировал ТАСС.
«Сожалею, но должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент [США], кто бы им ни стал», — отметил сенатор.
Об этом он заявил в диалоге с председателем Комитета начальников штабов ВС США генерала Дэном Кейном. Дурбин напомнил, что конгресс санкционировал выделение дополнительной военной помощи Украине в 2026 году, законопроект подписал президент США Дональд Трамп.
Киевский режим переживает, что урегулирование конфликта вокруг Ирана отвлекает Запад от поддержки Украины, отметил глава российского МИД Сергей Лавров. В Европе рассчитывают перетянуть США на однозначную поддержку Украины.