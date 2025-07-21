Конфликт России и Азербайджана перешел на новую стадию

«Коммерсант»: Россия и Азербайджан перешли на новую стадию конфликта

МЧС Республики Казахстан
Фото: МЧС Республики Казахстан

Конфликт между Россией и Азербайджаном перешел на новый этап после заявления президента Ильхама Алиева о намерении обратиться в международные суды по делу о катастрофе самолета AZAL. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

«Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка „следствие продолжается“», — сказал Алиев.

Он посчитал такую позицию контрпродуктивной. Еще на фоне обострения отношений с Россией Азербайджан пригласил американского лидера Дональда Трампа выступить посредником в переговорах с Арменией, а также заявил об «огромном потенциале упрочения партнерских отношений» с США.

Ранее украинская журналистка Елена Курбанова подарила Ильхаму Алиеву нарукавные шевроны бойцов ВСУ. Во время беседы с политиком она отметила, что это якобы самое ценное, что имеет Украина.

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