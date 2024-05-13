Чрезвычайно тревожное событие. В ФРГ сделали важное заявление о назначении Белоусова | 360°

13 мая 2024, 21:37
Чрезвычайно тревожное событие. В ФРГ сделали важное заявление о назначении Белоусова
BZ: назначение Белоусова главой МО станет тревожным событием для Запада
Россия послала Украине и Западу тревожный сигнал, предложив Андрея Белоусова на должность нового главы Минобороны. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.
Такой перестановкой Россия сделала ставку на адаптацию экономики к длительному конфликту и перевооружение. Кремль не собирается сворачивать с намеченного пути, считают авторы материала.
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«Назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием как для Украины, так и для Запада», — подчеркнули журналисты.
Экс-глава Пентагона Марк Эспер назвал назначение Белоусова интересным и важным шагом. Главным аргументом в кадровых перестановках стало движение России к военной экономике.
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