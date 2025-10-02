Выступая на очередном сборище лидеров стран Евросоюза (я, если честно, даже устал запоминать, как называются все эти бесконечные мероприятия европейских чиновников и бюрократов), глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с жаром доказывала собравшимся, что антироссийские санкции работают.

«Мы видим, что Россия находится под растущим экономическим давлением. Наши санкции работают. Я приведу вам некоторые цифры. Если вы посмотрите на процентные ставки в России, то они составляют 17%, инфляция значительно превышает 10%, по меньшей мере 40% российского бюджета в этом году тратится на оборону. Так что сейчас самое время еще больше усилить давление на Россию», — заявила политик. Ранее она предложила новый подход к санкциям — более жесткий — в области энергетики, финансовых услуг и торговли. Это войдет в 19-й пакет санкций, который прямо сейчас на стадии рассмотрения. Как видим, у брюссельских глобалистов голова по-прежнему занята исключительно борьбой с «нехорошей» Россией, а между тем в самом ЕС назревает очередная «зрада», как сказали бы их украинские протеже.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com

Буквально завтра и послезавтра в Чехии пройдут парламентские выборы, победу на которых прочат оппозиционной и, что самое главное, настроенной евроскептически партии АНО во главе с бывшим премьером Андреем Бабишем. В результате дуэт европейских возмутителей спокойствия в лице Венгрии и Словакии может в скором времени превратиться в триумвират, чего Брюсселю, разумеется, совсем не хотелось бы. «На этих выборах действительно многое поставлено на карту — прежде всего из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью как в Европе, так и в мире, а также из-за постепенной утраты тех гарантий, которые еще недавно казались неоспоримыми. Нам нужна такая власть, которая и дальше будет обеспечивать нашей стране безопасность», — с нескрываемой тревогой в голосе обратился к согражданам (хотя, похоже, скорее к Брюсселю) нынешний президент Чехии, бывший натовский генерал Петр Павел.

Фото: Президент Чехии Петр Павел. IMAGO/dts Nachrichtenagentur / www.globallookpress.com

Он судорожно добавил, что Чехии необходима власть, которая сумеет защитить суверенитет в сообществе демократических стран и не оставит страну один на один с Россией и с ее якобы стремлением восстановить сферу влияния в Центральной и Восточной Европе. Причина переживаний политика понятна. АНО не разделяет нынешний проукраинский курс руководства Евросоюза и даже грозится прикрыть программу по закупке для ВСУ боеприпасов, ключевым участником которой была именно Чехия. За три года своего существования программа позволила закупить более 2,5 миллиона снарядов, и ее остановка может резко сократить возможности Киева на фронте.

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa / www.globallookpress.com

Боеприпасы приобретали преимущественно у поставщиков из стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые соглашались в ней участвовать лишь на условиях полной анонимности. Теперь Андрей Бабиш угрожает все это порушить.

Когда-то, чтобы не допустить куда меньшего для себя ущерба, Брюссель де-факто снял с выборов неугодного кандидата в Румынии и отстранил от участия в политической жизни ведущего оппозиционного политика Франции. На что они могут пойти, чтобы не допустить победы АНО, я даже говорить не хочу.

Впрочем, может так случиться, что увлеченные противостоянием с Россией в сфере дроноводства, а также по уши занятые воровством российских золотовалютных резервов, брюссельские бюрократы просто проворонят Чехию. Проворонив, даже не заметят, насколько там изменилась политическая ситуация и, в результате, поменялась власть. Станет ли это событие решающим в борьбе за освобождение Европы от гнета национал-глобализма? Не думаю. Они пока еще слишком цепко держатся за свои места. Однако то, что это будет ощутимым ударом по позициям фон дер Ляйен и ее приспешников, ­— сомнений не вызывает вообще. Так что будем надеяться. По крайней мере поражение в Чехии сил, которые упорно тянут Европу к большой войне, стало бы позитивным сигналом для всего континента.