Конец Евросоюза. Макрон при всех унизил фон дер Ляйен

Политик с сарказмом заметил, что сомневается в существовании железных куполов, или стен из дронов для жителей Европы. Из его комментария следовало, что такого проекта может и не существовать.

Источники Financial Times утверждают, что концепция стены дронов вызвала негативную реакцию и у других европейских лидеров. Их реакцию на предложение Урсулы фон Дер Ляйен издание назвало «столь же холодной, как Балтийское море».

Сравнение с израильским «Железным куполом» Макрон в своем выпаде сделал неслучайно, как считают в Financial Times. Эта эффективная против ракет система все же не смогла защитить Израиль от нападения ХАМАС в октябре 2023 года.

Инициативу со «стеной дронов» ранее раскритиковал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.