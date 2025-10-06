Конец Евросоюза. Макрон при всех унизил фон дер Ляйен
FT: Макрон усомнился в целесообразности «стены дронов»
Французский лидер Эммануэль Макрон публично усомнился в реальности самой идеи стены дронов. Такую концепцию продвигала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщила Financial Times.
Политик с сарказмом заметил, что сомневается в существовании железных куполов, или стен из дронов для жителей Европы. Из его комментария следовало, что такого проекта может и не существовать.
Источники Financial Times утверждают, что концепция стены дронов вызвала негативную реакцию и у других европейских лидеров. Их реакцию на предложение Урсулы фон Дер Ляйен издание назвало «столь же холодной, как Балтийское море».
Сравнение с израильским «Железным куполом» Макрон в своем выпаде сделал неслучайно, как считают в Financial Times. Эта эффективная против ракет система все же не смогла защитить Израиль от нападения ХАМАС в октябре 2023 года.
Инициативу со «стеной дронов» ранее раскритиковал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.