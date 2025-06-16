Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot стали менее эффективными в условиях боевых действий на Украине. По данным британского издания The Telegraph , система плохо справляется с перехватом российских гиперзвуковых ракет.

«Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев <…> беспилотников „Герань“», — заявили в газете.

Ранее израильский посол в Украине Михаил Бродский заявил, что Израиль передал украинской стороне комплексы Patriot, которые до этого получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат был недоволен, что этому мало уделили внимание в прессе. Также он не согласился с утверждением, что Тель-Авив не поддержал Киев.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться, что обострение конфликта на Ближнем востоке негативно повлияет на поддержку ВСУ со стороны Запада. Теперь союзники Киева сосредоточатся на поддержке ЦАХАЛ.