Комплексную модернизацию ШОС обсудят на саммите в Астане

Сотрудничество в различных сферах и комплексную модернизацию работы ШОС в соответствии с реалиями сегодняшнего дня вынесут на повестку саммита организации в Астане. О темах предстоящего мероприятия рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости» .

«Будут подведены итоги деятельности ШОС в 2023–2024 годах, рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления организации, продвижение сотрудничества», — отметил он.

Помимо этого, лидеры стран традиционно обменяются мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня. Также на заседании в Астане планируют одобрить предложения по комплексной модернизации деятельности ШОС, подчеркнул помощник президента.

Саммит ШОС пройдет 3–4 июля в Астане под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

В состав организации на сегодняшний день входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Афганистан, Белоруссия и Монголия выступают странами-наблюдателями, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка — странами-партнерами.

Летом прошлого года на саммите в Нью-Дели Иран стал полноправным членом ШОС, а Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Ожидается, что она станет полноправным участником на саммите в Астане.