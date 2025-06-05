Компанию — владельца проекта «Эхо» признали нежелательной в России

Реестр нежелательных организаций по требованию Генеральной прокуратуры пополнила немецкая организация Radio Echo GmbH* — владелец интернет-проекта «Эхо»*. Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства юстиции.

Создателями проекта «Эхо»* стали бывшие журналисты ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы». Они организовали аудиовещание программ и подкастов через сайт и мобильное приложение.

Также по требованию Генеральной прокуратуры в реестр нежелательных организаций внесли «Ассоциацию славянских, восточноевропейских и евразийских исследований» (ASEEES)* из США. Ее сотрудники занимались изучением политики, культуры и истории стран бывшего СССР.

Сегодня же Генеральная прокуратура России объявила нежелательной организацией Британский совет (The British Council)*. В ведомстве заявили, что под предлогом проведения образовательной деятельности участники продвигали среди молодежи британские ценности, формируя сеть агентов влияния.

*Признаны в России нежелательными организациями.