Компания Unilever объяснила уход из России

Компания Unilever ушла с российского рынка, так как потеряла контроль над местным бизнесом. Об этом сообщил гендиректор предприятия Хайн Шумахер в интервью Bloomberg.
После введения антироссийских санкций компания не могла переводить деньги в страну и из нее, а также анализировать результаты и влиять на управление брендами.
«Я не видел возможности в ближайшем будущем», — отметил Шумахер.
В начале сентября власти России одобрили Unilever продажу бизнеса. Активы компании оценили в 40 миллиардов рублей. Покупатель уже нашелся, но его имя держится в секрете. Unilever решила продать свое подразделение ООО «Юнилевер Русь».
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