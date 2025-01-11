Компания Цукерберга отказалась от тампонов в туалетах для мужчин

NYT: руководство Meta отказалось от тампонов в мужских туалетах

Руководство компании Meta*, принадлежащей Марку Цукербергу, решило убрать тампоны из мужских туалетов в офисах компании. Об этом сообщила газета The New York Times .

Глава холдинга после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом решил изменить правила. Теперь из мужских туалетов исчезнут тампоны, предназначенные для «небинарных персон» и трансгендеров.

Часть сотрудников положительно оценила изменения, но другие оказались недовольны — они заявили, что им «стыдно работать в Meta*». Некоторых смутило, что предстоящие изменения скрывали до их реализации.

Переход компании Цукерберга на сторону Трампа говорит о том, что в американской прессе царит либеральная диктатура, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Встреча избранного американского лидера с главой Meta* состоялась накануне в резиденции Мар-а-Лаго, сообщил aif.ru.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.