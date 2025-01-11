Высказывания основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга о давлении руководства страны подтверждают тот факт, что в США царит либеральная диктатура. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

Он предположил, что Цукерберг начал «переобуваться», когда республиканец Дональд Трамп стал выигрывать на президентских выборах.

«Откровения Цукерберга, начавшего переобуваться, как только понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорят о „свободе слова“ в США при администрации демократов», — подчеркнул сенатор.

По его мнение, переход главы Meta* на сторону Трампа подтвердил, что в американской прессе царит либеральная диктатура. В Европе дела с этим обстоят еще хуже, добавил Пушков.

Ранее возглавляемая Цукербергом структура пожертвовала в инаугурационный фонд Трампа один миллион долларов. Газета The Wall Street Journal выдвинула гипотезу, что с помощью этого жеста предприниматель хочет наладить отношения с республиканцем.

В своей книге «Спасти Америку» Трамп обвинял Цукерберга в заговоре против него на выборах 2020 года, а также угрожал ему тюремным сроком, если тот будет вмешиваться в избирательный процесс в 2024 году.