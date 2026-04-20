Компания Трампа Trump Organization построит 70-этажный небоскреб в Тбилиси

Компания американского лидера Дональда Трампа Trump Organization намерена возвести в Тбилиси 70-этажный небоскреб Trump Tower Tbilisi. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Здание возведут недалеко от Центрального парка. Там будут жилые апартаменты, торговые точки и рестораны. Trump Tower высотой в 70 этажей станет самым высоким сооружением в Грузии. Проектированием занимается одна из самых крупных в мире архитектурных компаний Gensler.

Журналисты подчеркнули, что это первый проект с использованием бренда Trump в Грузии. По их мнению, событие отмечает возрастающую роль страны как делового центра Восточной Европы и Азии.

К проекту присоединятся грузинские девелоперские компании: Archi Group, Biograpi Living, Finvest Georgia и Blox Group. Соучредитель Blox Group Лаша Квачадзе в заявлении на сайте фирмы отметил, что Trump Tower Tbilisi — это свидетельство международного доверия и важная веха в экономическом развитии Грузии.

Ранее Апелляционный суд Нью-Йорка отменил решение о взыскании с Трампа 515 миллионов долларов. Штраф повесили в рамках дела о фальсификации оценки активов компании Trump Organization.