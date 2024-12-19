Компания Netflix решила наладить отношения с Трампом

Генеральный директор компании Netflix, крупный донор Демократической партии Тед Сарандос встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание Financial Times.
Сарандос стал последним высокопоставленным деятелем корпоративной Америки, который посетил резиденцию Трампа Мар-а-Лаго, чтобы наладить отношения с новой американской администрацией.
Избранный президент США также встретился с основателем компании Amazon Джеффом Безосом. Как сообщила газета New York Post, бизнесмен прибыл на ужин с политиком вместе со своей невестой Лорен Санчес вечером в среду.
Ранее стало известно, что Трамп впервые за долгое время захотел изменить имидж и решил начать с прически. Он появился на публике в гольф-клубе во Флориде с гладко зачесанными висками, что вызвало ажиотаж в социальных сетях.
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