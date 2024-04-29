Западные банки уплатили в России в 2023 году вчетверо больше налогов, чем до СВО | 360°

Деньги 29 апреля 2024, 07:58 Западные банки уплатили в России в 2023 году вчетверо больше налогов, чем до СВО FT: западные банки в 2023-м уплатили в РФ в 4 раза больше налогов, чем в 2021-м Zamir Usmanov/Global Look Press

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Оставшиеся работать в России европейские банки в 2023 году уплатили в стране вчетверо больше налогов, чем до начала СВО, — более 800 миллионов евро. Об этом написала газета Financial Times.

Совокупная прибыль Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP по итогам прошлого года превысила три миллиарда евро. Это в три раза больше, чем в 2021-м (тогда эти банки заплатили налоги на 200 миллионов евро).

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Издание сочло такую статистику примером того, как работающие в России компании способствуют поддержанию ее финансовой стабильности вопреки санкциям. Зарубежные кредиторы только выиграли от ограничений в отношении банков РФ — их конкуренты лишились доступа к международным платежным системам.

В 2023 году более половины уплаченных налогов пришлись на австрийский Raiffeisen Bank International.

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