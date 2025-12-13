Компания Johnson & Johnson выплатит 40 млн долларов из-за детской присыпки

В Лос-Анджелесе суд присяжных обязал компанию Johnson & Johnson выплатить 40 миллионов долларов двум женщинам, которые заявили, что использование детской присыпки этого бренда привело к развитию рака яичников. Об этом сообщила газета The Guardian .

Суд признал, что компания на протяжении многих лет знала о возможной опасности продукции на основе талька, но не информировала об этом покупателей. В результате одной из пострадавших присудили 18 миллионов долларов, другой — 22 миллиона долларов, включая компенсацию ее семье.

В Johnson & Johnson не согласились с решением суда, заявив, что не признают связь своей продукции с онкологическими заболеваниями, и намерены его обжаловать.

В октябре американский суд обязал компанию Johnson & Johnson заплатить 966 миллионов долларов за смерть 88-летней пенсионерки Мэй Мур из Калифорнии от рака. Предположительно, заболевание женщины могло быть вызвано детской присыпкой J&J на основе талька