Компания Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard с экипажем на борту

Американская Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, успешно запустила суборбитальный корабль New Shepard с шестью пассажирами на борту. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Это был уже 12-й пилотируемый полет и 32-й запуск по программе New Shepard. В полете приняли участие бизнесмены, учитель, рентгенолог, бывший посол Панамы в США и специалист из аэрокосмической сферы.

В компании отметили, что с учетом этого запуска на борту корабля побывали уже 64 человека, некоторые — по два раза. New Shepard — это многоразовый космический аппарат, предназначенный для кратковременных туристических и научных суборбитальных миссий.

Ранее заморозки в Новосибирской области сняли из космоса. В ближайшие дни ожидается ухудшение погоды, а температура воздуха будет опускаться до -4 градусов.