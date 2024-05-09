Компании из Китая обвинили в действиях «против нацбезопасности» США | 360°

09 мая 2024, 20:02
Компании из Китая обвинили в действиях «против нацбезопасности» США
Несколько десятков компаний КНР подпали под экспортные ограничения США
Более 35 китайских организаций подпали под экспортные ограничения за действия «против американской национальной безопасности». О введении таких мер заявили в Минторге США, сообщило РИА «Новости».
В министерстве уточнили, что под регулирование администрирования экспорта бюро промышленности и безопасности вносит 37 организаций КНР, которых определили как «действующие против национальных и иностранных политических интересов США.
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Часть ограничений, под которые подпали компании, связаны с якобы поставками товаров в Россию. В американском Минторге полагают, что это относится, в частности, к AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology, Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment и ряду других организаций.
Несколькими днями ранее The New York Times сообщила о негативной реакции председателя КНР Си Цзиньпина из-за попыток Запада вменить Китаю в вину тесное сотрудничество с Россией.
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