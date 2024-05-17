Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Росатома | 360°

Мир 17 мая 2024, 01:01 Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Росатома РИА «Новости»

Читать 360 в

Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о введении рестрикций против российской государственной корпорации «Росатом». Итоги голосования привело РИА «Новости».

Законопроект называется «Акт о применении санкций против Росатома», за него проголосовали 37 членов комитета, еще двое отдали голоса против проекта.

Реклама

Если документ примет вся палата представителей и сенат, то президент США Джо Байден должен будет ввести ограничения против госкорпорации и связанных с ней лиц и организаций. Законопроект также обязывает предоставить конгрессу отчет о стратегии замещения продукции Росатома на американском рынке.

Байден 14 мая подписал закон, запрещающий ввозить в США уран из России. По задумке конгрессменов, новый закон восстановит лидерство Америки в ядерном секторе.