Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Росатома | 360°

17 мая 2024, 01:01
Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Росатома
Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о введении рестрикций против российской государственной корпорации «Росатом». Итоги голосования привело РИА «Новости».
Законопроект называется «Акт о применении санкций против Росатома», за него проголосовали 37 членов комитета, еще двое отдали голоса против проекта.
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Если документ примет вся палата представителей и сенат, то президент США Джо Байден должен будет ввести ограничения против госкорпорации и связанных с ней лиц и организаций. Законопроект также обязывает предоставить конгрессу отчет о стратегии замещения продукции Росатома на американском рынке.
Байден 14 мая подписал закон, запрещающий ввозить в США уран из России. По задумке конгрессменов, новый закон восстановит лидерство Америки в ядерном секторе.
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