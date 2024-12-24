Комика Комиссаренко начали заочно судить в Минске

В Белоруссии начался заочный суд по делу комика Славы (Вячеслава) Комиссаренко, которого обвиняют в публичном оскорблении президента Александра Лукашенко. Об этом сообщило Белта .

По данным следствия, комик разместил в интернете несколько видео с оскорблениями и клеветой в адрес главы государства. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сам Комиссаренко сейчас находится за границей. Производство по делу началось в августе.

В прошлом году юморист попал в скандал, когда выяснилось, что его жена когда-то была вебкам-моделью. Сам Комиссаренко заявил, что ничего не знал о прошлом своей избранницы и что она соврала ему, когда он напрямую попросил подробностей.

Ранее в Самаре отменили выступление другого стендап-комика — Гурама Демидова. Причиной стала богохульная шутка об Иисусе Христе.