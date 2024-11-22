Выступление комика в Самаре отменили из-за шутки о Христе

В Самаре отменили выступление комика Гурама Демидова из-за богохульной шутки о Христе. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно. Новости».

Обращение к правоохранителям направили активисты центра «Сорок Сороков». Они обратили внимание на публикацию журналиста телеканала «Спас» Романа Голованова, который написал, что комик выдает всех русских за алкоголиков.

Шутка артиста касалась цены в «Красное Белое», в которой Демидов предположил, что это Иисус Христос открыл сеть алкогольных напитков.

После этого общественники из «Сорок Сороков» призвали писать на Демидова доносы в органы и привлечь его к уголовной ответственности за «унижение лиц русской национальности» и «публичное глумление над Господом Иисусом Христом», а также отменить предстоящие концерты.

В результате выступление комика 22 ноября в самарском баре «Вечно молодой» отменили.

Ранее юморист Максим Галкин* выступил на Кипре с новыми шутками о Христе и вызвал негодование в Сети.

* Максим Галкин признан иноагентом в России.