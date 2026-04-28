Комик Джимми Киммел объяснился за шутку о вдовстве Меланьи Трамп

Американский комик Джимми Киммел извинился за шутку о вдовстве Меланьи Трамп. Он прокомментировал скандал в эфире своего вечернего шоу на телеканале ABC.

В выпуске своей передачи от 23 апреля Киммел заявил, что у первой леди США румянец, как у женщины, ждущей, что станет вдовой. Однако после покушения на Дональда Трампа, случившегося через два дня в отеле Washington Hilton, супружеская чета раскритиковала юмориста, заявила, что он раскалывает страну своими шутками, и потребовала от руководства телеканала его уволить.

В свою очередь, Киммел заявил, что имел в виду совсем иное.

«Это была шутка на тему того, что ему почти 80, а она моложе меня (Киммел родился в 1967 году, а Меланья Трамп — в 1970-м — прим. ред.) Это ни в коем случае не было призывом к убийству, и они это знают», — подчеркнул комик.

Также он призвал Трампа обратить внимание на слова собственного пресс-секретаря Кэролайн Левитт, которая перед обернувшимся стрельбой вечером анонсировала, что речь президента будет забавной и «будут выстрелы».

Ранее американский лидер пристыдил журналистку CBS Нору О'Доннелл за вопрос о манифесте стрелявшего.