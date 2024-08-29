Комары, птицы и болота. Где и как можно подхватить лихорадку Западного Нила

Среднемноголетний уровень заболеваемостb лихорадкой Западного Нила в России вырос на 13%. Вирус выявили у жителей 22 регионов страны, в том числе в Татарстане, Рязанской, Волгоградской и Астраханской областях. Что это за болезнь, какие симптомы ее сопровождают, есть ли вакцина и грозит ли миру новая эпидемия — в материале 360.ru.

Что за болезнь лихорадка Западного Нила Лихорадка Западного Нила (ЛНЗ) — инфекционное заболевание. Его возбудителем считается вирус Западного Нила из семейства Flaviviridae. Впервые ЛНЗ обнаружили в Уганде в 1937 году. Считается, что вирус зародился в Африке в конце XVI — начале XVII века. Сначала патоген живет и размножается в организме птиц, обитающих возле водоемов. Затем передается комарам и клещам, которые могут инфицировать человека.

Фото: Wei Peiquan/XinHua / Global Look Press

Распространение вируса связано с наступлением благоприятных для него условий: теплый климат;

высокая температура;

обильные ливни;

разлив рек;

миграция птиц и их гнездование.

Фото: IMAGO/Robert Kalb / Global Look Press

«Заболевание очаговое и распространяется там, где обитают зараженные комары. Граница природного очага постепенно движется с юга на север. Сейчас очаг приближается к территории Московской области», — рассказал 360.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук и профессор Петр Чумаков. Но даже если зараженный комар укусит человека, это не гарантирует, что он заболеет. Только 1% укусов приводит к инфицированию, подчеркнул ученый.

Симптомы ЛЗН Болезнь проявляется у человека в виде острой лихорадки с симптомами интоксикации, умеренного полиаденита (множественное воспаление лимф, желез), головной болью, развитием серозного менингита и менингоэнцефалита. Перечисленные признаки сопровождаются слабостью, малой подвижностью, высокой температурой, болями и ломотой в теле. Редко пациент может пожаловаться на кожную сыпь, увеличенные лимфоузлы и боль в глазах.

Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com / Global Look Press

«Если лихорадка начинает проявляться остро, она очень напоминает грипп: резкое повышение температуры, головная боль. Затем могут добавиться осложнения, проявляющиеся на фоне вирусной атаки», — отметил Чумаков. Наиболее острые формы ЛНЗ — нечастое явление. Обычно человек либо совсем не имеет симптомов, либо чувствует легкое недомогание. Инкубационный период длится от двух до восьми дней.

Интересно Вирус Западного Нила обычно встречается в Африке, Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Западной Азии. Для людей вакцин пока нет, лишь для лошадей. Вирус Западного Нила обычно встречается в Африке, Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Западной Азии. Для людей вакцин пока нет, лишь для лошадей.

Как защититься от Лихорадки Западного Нила Основной способ защиты — избегать укусов комаров, использовать репелленты и другие доступные средства, отметил Чумаков. Отправляясь на природу, следует позаботиться о защите от кровососущих: Носите закрытую одежду;

Обработайте себя репеллентами или кремами от укусов.

Фото: Ute Grabowsky/Photothek Media Lab / Global Look Press

В доме необходимо поставить москитные сетки на окнах и в дверных проемах, а также фумигаторы. В жаркие дни старайтесь не посещать заболоченные места или участки рядом с водоемами. На личных участках не создавайте благоприятные условия для комаров: не ставьте емкости со стоячей водой.

Разработка вакцины здесь не имеет смысла, так как это заболевание встречается редко. Петр Чумаков молекулярный биолог и вирусолог, член-корреспондент РАН

Грозит ли миру эпидемия ЛЗН Лихорадка Западного Нила распространяется не только в России, но и в других странах. Например, в последнее время много случаев заражений этим вирусом зафиксировали в Армении. Там восемь пациентов с подтвержденным диагнозом проходят лечение в Центре инфекционных заболеваний. Еще девять человек находятся под наблюдением с подозрением на инфицирование. Всего лихорадку диагностировали у 75 жителей республики.

Фото: Jan Woitas/dpa / Global Look Press

На сегодня известно об очагах ЛНЗ в 90 странах Америки, Азии, Африки. Наиболее часто лихорадку фиксируют во Франции, Индии, Индонезии, Израиле, Египте. Вспышки также бывали в Греции, Румынии, России и Соединенных Штатах Америки. «Первоначально ВЗН был распространен в Африке, некоторых частях Европы, на Ближнем Востоке, в Западной Азии и Австралии. После его интродукции в 1999 году в США вирус распространился и в настоящее время широко укоренился на территории от Канады до Венесуэлы», — сообщила Всемирная организация здравоохранения. Очаги часто встречаются в южных странах бывшего СССР: не только в Армении, но еще в Азербайджане, Молдавии, Туркмении и других. «Пока для России лихорадка Западного Нила не представляет особой угрозы. Тем более что это заболевание опасно только для людей старше 65 лет, у которых иммунная система ослаблена. Смертельные случаи тоже редки, симптомы проходят бесследно», — подытожил Чумаков.