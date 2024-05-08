Командование ВСУ поймали на вранье о мобилизации | 360°

Мир 08 мая 2024, 15:13 Командование ВСУ поймали на вранье о мобилизации Депутат Рады Мазурашу заявил об отказах мобилизованным в выборе подразделения Kay Nietfeld / Global Look Press

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Обещания командования украинских войск, что мобилизованные получат право на выбор подразделения для несения службы, оказались враньем. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

Он подчеркнул, что ему известно множество случаев, когда мобилизованных перекидывали с должности на должность и меняли подразделение для несения службы. Выходом из ситуации парламентарий назвал набор военных по контракту.

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«Нужно набирать на контрактной основе и вписывать, что ты работаешь там-то. И по твоему согласию, при необходимости, тебя могут перевести куда-то. Тогда это будет предохранитель», — заявил Мазурашу.

Депутат пояснил, что сейчас ситуация сложилась так, что мобилизованный получает обещания от командования по месту службы и должности, а потом оказывается в окопе или составе штурмового отряда.

Верховная рада Украины в среду, 8 мая, большинством голосов приняла законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней. Документы на рассмотрение парламентариев внес президент страны Владимир Зеленский.