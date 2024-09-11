Установлены личности пропавших без вести в бою в Мали «вагнеровцев»

Журналисты проанализировали данные из открытых источников и идентифицировали 23 пропавших без вести в боях с туарегами «вагнеровцев» и еще двоих попавших в плен. Об этом сообщило агентство Reuters .

Агентство проанализировало сообщения военных и их родственников, интервью с близкими бойцов ЧВК «Вагнер», изучило видеозаписи с места событий с помощью программы для распознавания лиц.

Среди «вагнеровцев», участвующих в столкновении с повстанцами-туарегами в Мали в конце июля, были ветераны боевых действий. Они прошли бои на Украине, в Сирии, Ливии и других регионах.

Агентство сообщило, что мать одного из бойцов рассказала журналистам, что ее сын отбывал наказание по статье о наркотиках, но в 2022 году вступил в ЧВК. Он командовал взводом в боях на Украине, потом вернулся домой и стал работать портным, но весной тайно отправился в Африку.

До этого повстанцы заявляли о гибели 84 «вагнеровцев», но в ЧВК точное число потерь не назвали.