Мелони неудачно попыталась оправдать нападение США на Иран

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попыталась оправдать операцию США и Израиля против Ирана. В интервью телеканалу Rete 4 политик заявила о провале дипломатии.

Ведущий телеканала Марио Джордано уличил Мелони во лжи после ее слов о нападении США на Иран.

«То есть вы хотите сказать, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, для дипломатии уже не оставалось места?» — поинтересовался журналист.

Мелони попыталась «отмазаться», свалив свою неосведомленность на то, что Италии не было за столом переговоров, а Иран якобы затягивал процесс.

«На самом деле, не было достаточно возможностей для достижения соглашения», — заявила Мелони.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни дважды опростоволосился, делая заявление по поводу операции в Иране. Начало атаки он обозначил как 31 февраля, а потом заявил, что у израильтян должна быть возможность выбирать руководство своей страны, при этом на самом деле он имел в виду иранцев.