Колонна Красного Креста направилась к месту передачи израильских заложников

Колонна Международного комитета Красного Креста направилась к месту передачи израильских заложников, которых ХАМАС освободит в рамках мирного соглашения. Об этом сообщил телеканал Al Aqsa .

СМИ находится под контролем радикального палестинского движения.

По данным Reuters, конвои в Газе отправились на позицию, чтобы забрать пленников.

«Палестинские заключенные садятся в автобусы в тюрьмах в преддверии ожидаемого освобождения», — написали авторы материала.

Ранее ХАМАС опубликовал список из 20 заложников, которых собирается освободить в рамках соглашения с Израилем. В их числе оказался уроженец Донбасса Максим Харкин.