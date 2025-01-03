Колонна из 200 машин выехала с места массовой аварии на трассе Казахстана

МЧС Казахстана: более 200 машин выехало с места ДТП на трассе Астана — Щучинск

Спасатели Казахстана передали врачам 10 пострадавших в массовой аварии на трассе Астана — Щучинск, где столкнулось 95 автомобилей из-за бушующей метели. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве добавили, что в ходе аварийно-спасательных работ эвакуировали 71 водителя и пассажира, которых доставили в пункты обогрева, где людей обеспечили горячим питанием. Работа по эвакуации и спасению пострадавших продолжилась.

С места столкновения эвакуаторы вывезли 68 пострадавших автомобилей. После открытия трассы в сторону Астаны выдвинулись около 200 водителей в сопровождении полицейского патруля.

Кроме того, спасатели демонтировали разделительное ограждение на трассе, чтобы улучшить пропускную способность дороги.

Обрушившиеся на Казахстан метель и снегопад привели к столкновению 95 машин на трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области Казахстана. Также из-за непогоды на участке дороги Алма-Ата — Екатеринбург в Карагандинской области скопилась пробка из более чем 800 автомобилей.

МВД республики предупредило водителей, что из-за непогоды для проезда закрыли трассы Караганда — Павлодар и Караганда — Астана.