Около 95 автомобилей попало в аварию из-за метели в Казахстане

Из-за метели 95 автомобилей попало в аварию на трассе Астана — Щучинск на севере Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

«В пятницу на участке дороги между селами Каратал и Когам района Биржан-сал столкнулись около 40 автомобилей в результате ухудшения погодных условий — ограничения видимости из-за метели. На данный момент информация о пострадавших и жертвах не поступала», — отметили в ведомстве.

Затем количество машин увеличилось до 95, сообщил оператор автомобильных дорог.

В Telegram-канале МВД республики добавили, что по двум основным направлениям: Караганда — Павлодар и Караганда — Астана дороги закрыли из-за плохой погоды. Сложная ситуация также на терминале у города Темиртау в Карагандинской области, там скопилось около 800 машин из-за закрытия дорог.

Утром в пятницу, 3 января, рейсовый автобус попал в аварию в Тюменской области, пострадали четыре пассажира и водитель.