Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев по итогам Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что коллективного Запада больше не существует. Об этом он написал в Telegram-канале .

«Коллективного Запада больше не существует. Так можно обозначить исход не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции», — сообщил политик.

Косачев отметил, что конференцию создали еще в 1693 году, спустя несколько месяцев после Карибского кризиса для поддержания единства Запада. Однако затем она превратилась в площадку, где США во главе НАТО обучали навыкам трансатлантической солидарности своих европейских союзников.

«Солидарность — красивое слово. Но для коллективного Запада со временем концепция выродилась в примитивное „рука руку моет“, когда любые безумства внутри и любые нарушения права вовне сходили с рук нарушителям по принципу „это наш сукин сын“», — добавил сенатор.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова указала на неестественное поведение президента Украины Владимира Зеленского Мюнхенской конференции. У Зеленского при общении с прессой то бегали глаза, то вздрагивала голова.