Количество введенных против России санкций достигло 30 тысяч

Количество введенных с 2014 года против России санкций превысило 30 тысяч. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического портала Castellum и открытые источники.

По состоянию на 18 июня 2025 года действовали 30 159 неторговых антироссийских рестрикций, не включающих наложенные на торговлю конкретными товарами.

Больше 92% ограничений составили введенные с конца февраля 2022 года.

Лидером по числу санкций против России остаются США с 24,5% от общего объема. На втором и третьем местах — Канада с 13,1% и Швейцария с 11,8%.

На четвертой позиции расположился ЕС с 9,6% от всех мировых антироссийских рестрикций.

Ранее стало известно, что в силу вступил 18-й пакет санкций Евросоюза против России. В нем предусмотрели новый механизм ценового «плавающего потолка» на российскую нефть.