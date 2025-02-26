«Кокаинового короля Европы» застрелили на парковке в Мексике

Одного из самых разыскиваемых в мире наркоторговцев Марко Эббена по кличке «кокаиновый король Европы» застрелили в Мексике. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

По предварительным данным, неизвестные убили Эббена, когда он направлялся к своему бронированному автомобилю. После расстрела его тело оставили между двумя машинами на парковке.

Правоохранители нашли в теле наркобарона 15 пуль. Среди вещей Эббена обнаружили несколько поддельных удостоверений личности.

«Кокаиновый король Европы» на протяжении долгих лет сотрудничал с мексиканским картелем «Синалоа». Эту преступную организацию считают одной из самых жестоких в мире, на ней лежит ответственность за тысячи убийств.

Ранее в Колумбии задержали одного из самых разыскиваемых в мире наркопреступников — Густаво Ночеллу по прозвищу Гермес. Операция по его поимке длилась более шести месяцев. Преступника поймали благодаря бильярдному столу.