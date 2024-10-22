Крестного отца итальянской мафии поймали в Колумбии благодаря бильярдному столу

В Медельине, втором по значимости городе Колумбии, полиция задержала одного из самых разыскиваемых в мире наркопреступников — Густаво Ночеллу по прозвищу Гермес. Операция по его поимке длилась около полугода, сообщил глава национальной полиции Уильям Рене Саламанка Рамирес в соцсети Х .

«Бильярдный стол выдал очередного крестного отца итальянской мафии! Мы поймали в Медельине одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире, итальянца Густаво Ночеллу», — сказал он.

Гермес, по словам полицейского, был главным связующим звеном кланов Ринальди-Формикола, Де Микко и Амато-Пагано с южноамериканской мафией при торговле крупными партиями наркотиков. В отношении наркобарона действовал красный формуляр Интерпола.

В операции «Минерва» по его поимке, которая длилась более шести месяцев, кроме колумбийской полиции, участвовали Европол и итальянские карабинеры.

Рамирес не уточнил, как бильярд связан с арестом преступника. Агентство The Associated Press отметило, что Гермес каждые три месяца арендовал новую съемную квартиру, постоянно перевозя с собой один и тот же бильярдный стол.

В 2018 году полиция Румынии схватила другого крупного наркобарона, одного из боссов итальянской «Коза ностра» Вито Биджоне по прозвищу Коммерсант. Он вошел в список 30 самых разыскиваемых преступников.