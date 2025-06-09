Премьер Венгрии Виктор Орбан, который никогда не поддерживал антироссийские санкции и противился европейскому курсу по противостоянию России, удивил общественность противоречивыми заявлениями. Назвал «русских слишком слабыми» для начала всеобщей войны в Европе и отметил, что они понимают только язык силы. О том, что подвигло политика на такие слова, разбирался 360.ru.

Орбан в действительности никогда не был пророссийским политиком, отметил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

По словам эксперта, венгерский премьер в своем политическом маневре ориентируется именно на национальные интересы своей страны. Отсюда и нежелание поддерживать санкции против России. Ведь из-за них страдает и экономика Венгрии.

Также Мезюхо напомнил, что Орбан отказался участвовать в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы, сославшись на исторические причины.