Когда очень надо усидеть на двух стульях. Орбан заявил о «слабости русских» ради Трампа?
Политолог Мезюхо: Орбан мог заявить о «слабости русских» из-за Трампа
Премьер Венгрии Виктор Орбан, который никогда не поддерживал антироссийские санкции и противился европейскому курсу по противостоянию России, удивил общественность противоречивыми заявлениями. Назвал «русских слишком слабыми» для начала всеобщей войны в Европе и отметил, что они понимают только язык силы. О том, что подвигло политика на такие слова, разбирался 360.ru.
Орбан в действительности никогда не был пророссийским политиком, отметил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.
По словам эксперта, венгерский премьер в своем политическом маневре ориентируется именно на национальные интересы своей страны. Отсюда и нежелание поддерживать санкции против России. Ведь из-за них страдает и экономика Венгрии.
Также Мезюхо напомнил, что Орбан отказался участвовать в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы, сославшись на исторические причины.
В каком-то смысле заявление Орбана, на мой взгляд, призвано подыграть позиции президента США Дональда Трампа, который пытается оказывать пока информационное давление как на Россию, так и на Украину.
Иван Мезюхо
Политолог
«Давайте не забывать о том, что Орбан все время конфликта балансирует между Россией и Европой, между Европой и США в лице разных администраций. Он, в принципе, действует в стиле „не вашим, не нашим“», — сказал Мезюхо.
После заявления о «слабости русских» Орбан также призвал отменить санкции против России, потому что они разрушают и Венгрию. За три года страна потеряла 20 миллиардов евро.